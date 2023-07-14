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    Сенаторы встретились с общественностью Шымкента

    14 Июля 2023, 22:10

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Нурлан Бекназаров и Айгуль Капбарова встретились с депутатами маслихата и членами Общественного совета города Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента.

    Сенаторы поделились основными положениями законов, рассмотренных в первой сессии VIII созыва, а также главными приоритетами государства, обозначенными Президентом страны.

    «Важное направление работы нашей палаты - содействие развитию регионов. Поэтому в Сенате образован Совет по взаимодействию с местными представительными органами и депутатская группа «Өңір», которые тесно сотрудничают с местными маслихатами. На данных площадках обсуждаются вопросы развития регионов, вырабатываются предложения и пути системного решения проблем», - сказал сенатор Нурлан Бекназаров.

    В ходе встречи депутаты городского маслихата и общественные активисты задали вопросы, касающиеся размера и порядка предоставления социальных выплат, развития инфраструктуры территории города, газификации, создания новых рабочих мест, защиты внутреннего рынка, выделения средств на очистку канализационных систем и другие.

    «Деятельность общественных советов является важным и востребованным каналом связи между властью и обществом и эффективным инструментом в руках граждан, позволяющим контролировать принятие решений на государственном уровне. Этому способствовало внедрение концепции «Слышащего государства» и законодательное обеспечение независимости и самостоятельности общественных советов. Деятельность Общественного совета показывает, что на сегодняшний день проведена большая работа по решению проблем, волнующих граждан, где общественный совет выступает связующим звеном между властью и гражданским обществом, тем самым формируя эффективный диалог общественности и власти», - подчеркнула Айгуль Капбарова.

    Депутаты отметили, что будут держать на контроле поднятые на встречах вопросы и совместно с Правительством разрабатывать пути их решения.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Сенат Шымкент Маслихат
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