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    Сенаторы встретились с медиаторами в регионах

    21 Мая 2022, 21:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента Ляззат Сулеймен, Канатбек Сафинов и Рыскали Абдикеров встретились с представителями Министерства информации и общественного развития, акимата Кызылординской, Мангистауской и Атырауской областей и медиаторами данных регионов. Об этом передает МИА «Казахстан» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    В ходе встречи были обсуждены вопросы совершенствования законодательства в сфере медиации, а также поправки, предложенные к внесению в Конституцию Республики Казахстан.

    Свои предложения по развитию института медиации на встрече озвучили и сами медиаторы, также они рассказали о проблемах, имеющихся в данной сфере.

    По итогам встречи было решено запланировать проведение заседания с представителями Верховного суда, руководством Министерств информации и общественного развития, внутренних дел, а также юстиции, где будут обсуждены актуальные вопросы в сфере медиации.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Сенат Регионы Казахстана
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