Сенаторы встретились с медиаторами в регионах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента Ляззат Сулеймен, Канатбек Сафинов и Рыскали Абдикеров встретились с представителями Министерства информации и общественного развития, акимата Кызылординской, Мангистауской и Атырауской областей и медиаторами данных регионов. Об этом передает МИА «Казахстан» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В ходе встречи были обсуждены вопросы совершенствования законодательства в сфере медиации, а также поправки, предложенные к внесению в Конституцию Республики Казахстан.

Свои предложения по развитию института медиации на встрече озвучили и сами медиаторы, также они рассказали о проблемах, имеющихся в данной сфере.

По итогам встречи было решено запланировать проведение заседания с представителями Верховного суда, руководством Министерств информации и общественного развития, внутренних дел, а также юстиции, где будут обсуждены актуальные вопросы в сфере медиации.