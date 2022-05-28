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    Сенаторы встретились с коллективом «Казпочты» и студентами колледжа

    28 Мая 2022, 23:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутата Сената Мурат Бахтиярулы в ходе своей рабочей поездки в Кызылординскую область встретился с коллективом АО «Казпочта» и обсудил с ними предстоящий референдум, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента Республики Казахстан.

    Сенатор призвал своих земляков объединиться с Президентом страны в ответственный момент, поддержать идею создания Нового Казахстана и принять активное участие в референдуме.

    «Я думаю, что участие людей и роль народа в будущем нашей страны, в выборе пути будут особенными. Ведь это прекрасная возможность внести изменения в Конституцию. Это происходит не в каждой стране. Референдум позволит каждому казахстанцу сделать свой выбор. Основной правовой документ государства принимается населением. Вот что важно. Народ решит свое будущее голосованием», - сказал сенатор.

    На совещании отмечалось, что инициатива Президента является эффективным способом реализации новых политических реформ в стране, совершенствования конституционной структуры между институтами власти. Кроме того, были даны ответы на вопросы граждан и выслушаны предложения.

    Председатель Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских районов Сената Али Бектаев встретился с преподавателями и студентами Колледжа высоких технологий имени Утебаева в Шымкенте.

    Депутат Сената рассказал об основных изменениях в Конституцию, которые сейчас широко обсуждаются в казахстанском обществе.

    «Эти реформы являются продолжением политических инициатив Президента Касым-Жомарта Токаева, важным шагом для развития страны. Если избиратели на референдуме поддержат эти изменения, то у нас появится шанс создать тот Справедливый Казахстан, о котором говорит Президент», — сказал сенатор.

    Также на встрече были обсуждены основные вопросы, поднятые на прошедших недавно в Сенате парламентских слушаниях по молодежной политике. Участники встречи обменялись мнениями по вопросам укрепления материально-технической базы объектов средне-специального образования, трудоустройства выпускников колледжей и повышения квалификации.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Сенат Конституция Новый Казахстан Референдум
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