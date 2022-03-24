Сенаторы встретились с аграриями Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В ходе поездки в Костанайскую область сенаторы Женис Нургалиев и Сергей Карплюк встретились с работниками аграрного предприятия и обсудили имеющиеся проблемы в сельском хозяйстве. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Хозяйство занимается разведением крупного рогатого скота, а также выращиванием зерновых и зернобобовых культур.

В ходе встречи были подняты проблемы получения субсидий, нехватки квалифицированных кадров и отсутствия для них жилья. Все эти вопросы необходимо рассмотреть и решать на государственном уровне, отметили аграрии. Сенаторов также интересовали социальное положение сельчан, наличие инфраструктуры на селе и ход реализации программы «Ауыл – ел бесігі» в Костанайском районе.

«Мы рассматриваем предложения и мнения сельчан по актуальным вопросам, которые их волнуют. В последующем мы будем все вопросы и замечания обсуждать в Парламенте и искать пути их решения», - отметил сенатор Женис Нургалиев

Кроме того, участники встречи обсудили Послание Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана. Сенаторы отметили, что создание Нового Казахстана - это общенациональная задача.

«Глава государства представил пакет системных реформ в общественно-политической сфере. Кардинальная перестройка ждёт избирательную систему, Парламент и маслихаты. Безусловно, это, наряду со значительным упрощением процедуры регистрации партий, будет способствовать приходу в политику новых лиц, пользующихся авторитетом и доверием населения. Это также повысит персональную ответственность депутатов перед избирателями», - подчеркнул Женис Нургалиев.

В ходе поездки в регион сенаторы также посетили село Озёрный и ознакомились с ходом подготовки к весеннее-полевым работам.