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    Сенаторы встретились с аграриями Костанайской области

    24 Марта 2022, 21:30

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В ходе поездки в Костанайскую область сенаторы Женис Нургалиев и Сергей Карплюк встретились с работниками аграрного предприятия и обсудили имеющиеся проблемы в сельском хозяйстве. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    Хозяйство занимается разведением крупного рогатого скота, а также выращиванием зерновых и зернобобовых культур.

    В ходе встречи были подняты проблемы получения субсидий, нехватки квалифицированных кадров и отсутствия для них жилья. Все эти вопросы необходимо рассмотреть и решать на государственном уровне, отметили аграрии. Сенаторов также интересовали социальное положение сельчан, наличие инфраструктуры на селе и ход реализации программы «Ауыл – ел бесігі» в Костанайском районе.

    «Мы рассматриваем предложения и мнения сельчан по актуальным вопросам, которые их волнуют. В последующем мы будем все вопросы и замечания обсуждать в Парламенте и искать пути их решения», - отметил сенатор Женис Нургалиев

    Кроме того, участники встречи обсудили Послание Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана. Сенаторы отметили, что создание Нового Казахстана - это общенациональная задача.

    «Глава государства представил пакет системных реформ в общественно-политической сфере. Кардинальная перестройка ждёт избирательную систему, Парламент и маслихаты. Безусловно, это, наряду со значительным упрощением процедуры регистрации партий, будет способствовать приходу в политику новых лиц, пользующихся авторитетом и доверием населения. Это также повысит персональную ответственность депутатов перед избирателями», - подчеркнул Женис Нургалиев.

    В ходе поездки в регион сенаторы также посетили село Озёрный и ознакомились с ходом подготовки к весеннее-полевым работам.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Костанайская область Сенат Сельское хозяйство
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