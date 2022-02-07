Сенаторы утвердили повестку предстоящего заседания Палаты
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание Бюро, где была утверждена повестка дня заседания Палаты, которое запланировано на 10 февраля текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.
На заседании Сената будет рассмотрен вопрос принесения присяги депутатом Сената Ляззат Калтаевой и избрания ее в состав постоянного Комитета Сената Парламента.
Также сенаторы рассмотрят законопроект « О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки о совершенствовании международной налоговой дисциплины «. Целью документа является совершенствование международной налоговой дисциплины посредством оказания Правительством Казахстана и Правительством США взаимного содействия в вопросах налогообложения с использованием эффективной инфраструктуры для автоматического обмена информацией.
Кроме того, на заседании Бюро между постоянными Комитетами Сената были распределены законопроекты, раннее одобренные Мажилисом для проведения дальнейшей работы.
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