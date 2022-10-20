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    Сенаторы ратифицировали договор о казахстанско-туркменской границе

    20 Октября 2022, 12:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Под председательством спикера Сената Парламента РК Маулена Ашимбаева состоялось заседание Палаты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента Республики Казахстан.

    Сегодня депутаты рассмотрели и приняли Закон «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Туркменистаном о делимитации казахстанско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море».

    Как отметил председатель Сената, документ разработан с целью определения линии государственной границы между Казахстаном и Туркменистаном по Каспийскому морю и разграничения рыбопромысловых зон.

    «Закон позволяет завершить процесс делимитации государственной границы между Казахстаном и Туркменистаном, юридически закрепив государственные границы на Каспии. Закон будет способствовать дальнейшему укреплению добрососедских отношений между двумя странами и развитию взаимовыгодного сотрудничества», – отметил Маулен Ашимбаев.

    Также депутаты Сената приняли Закон «О ратификации Протокола до внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части пенсионного обеспечения должностных лиц и сотрудников Евразийской экономической комиссии и Суда Евразийского экономического союза, являющихся гражданами Российской Федерации».

    Вступление в силу Закона обеспечивает указанным лицам реализацию и защиту пенсионных прав, приобретенных ими при осуществлении трудовой деятельности в Комиссии и Суде ЕАЭС.

    Также в ходе заседания сенаторы озвучили свои депутатские запросы.

    Бакытжан Байахметов, поднимая вопрос теплоснабжения города Семея области Абай, подчеркнул, что строительство ТЭЦ следует решать комплексно: с развитием, реконструкцией электрических и тепловых сетей, а также детально проработать вопросы финансирования объектов теплоснабжения на 2023-2025 годы.

    Нуржан Нурсипатов акцентировал внимание на развитии оборонно-промышленного комплекса страны, в том числе на последствиях приватизации объектов, особо отметив необходимость выработки единой государственной политики в части приобретения вооружения и военной техники.

    Мурат Бактиярулы отметил важность скорейшего ремонта Кокаральской плотины на Аральском море для недопущения экологической катастрофы и потери Малого Арала.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Сенат Маулен Ашимбаев
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