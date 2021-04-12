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    Сенаторы рассмотрят законопроект, регулирующий не включённую в Единый перечень ЕАЭС продукцию

    12 Апреля 2021, 13:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Спикера Палаты Маулена Ашимбаева состоялось заседание Бюро. На нём депутаты обсудили повестку предстоящего заседания Сената, которое состоится 15 апреля 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    На предстоящем заседании Палаты сенаторы рассмотрят законопроект «О ратификации Соглашения о порядке обращения в рамках Евразийского экономического союза продукции, требования к которой не установлены техническими регламентами Евразийского экономического союза, и правилах обеспечения безопасности такой продукции».

    Соглашение будет регулировать оборот на рынке ЕАЭС продукции, не включённой в Единый перечень, в отношении которой устанавливаются обязательные требования. В настоящее время объём такой продукции составляет не менее 15%.

    Безопасность такой продукции будет обеспечиваться индивидуальными предпринимателями, в том числе изготовителями, продавцами и импортёрами продукции, осуществляющими производство и реализацию продукции в соответствии с законодательством ЕАЭС. При этом, ответственность за выпуск в обращение и обращение опасной продукции устанавливается в соответствии с законодательством государств-членов Союза.

    В ходе заседания Бюро между постоянными Комитетами Сената также были распределены законопроекты, поступившие из Мажилиса.



    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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