Сенаторы рассмотрят законопроект о республиканском бюджете на 2022-2024 годы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание Бюро, на котором депутаты утвердили вопросы, предложенные к рассмотрению на заседании Сената, запланированного на 18 ноября 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Палаты Парламента РК.

В повестку очередного заседания Сената включен законопроект « О республиканском бюджете на 2022 - 2024 годы «.

Также сенаторы рассмотрят проект Закона «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022 - 2024 годы», принятие которого способствует выполнению государственных обязательств по выплате солидарных пенсий и государственных базовых пенсионных выплат.

Члены Бюро обсудили ход подготовки к офлайн встрече с секретарями маслихатов регионов, запланированной на эту пятницу. Как известно, в марте также состоялась встреча с вновь избранными депутатами маслихатов, но в онлайн формате.

Кроме того, поступившие ранее из Мажилиса законопроекты были распределены между Комитетами Сената для дальнейшей работы.