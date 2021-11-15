Сенаторы рассмотрят законопроект о республиканском бюджете на 2022-2024 годы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание Бюро, на котором депутаты утвердили вопросы, предложенные к рассмотрению на заседании Сената, запланированного на 18 ноября 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Палаты Парламента РК.
В повестку очередного заседания Сената включен законопроект « О республиканском бюджете на 2022 - 2024 годы «.
Также сенаторы рассмотрят проект Закона «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022 - 2024 годы», принятие которого способствует выполнению государственных обязательств по выплате солидарных пенсий и государственных базовых пенсионных выплат.
Члены Бюро обсудили ход подготовки к офлайн встрече с секретарями маслихатов регионов, запланированной на эту пятницу. Как известно, в марте также состоялась встреча с вновь избранными депутатами маслихатов, но в онлайн формате.
Кроме того, поступившие ранее из Мажилиса законопроекты были распределены между Комитетами Сената для дальнейшей работы.
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