+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сенаторы рассмотрят законопроект о повышении уровня соцзащиты военнослужащих

28 Февраля 2022 19:30
Поделиться:
Сенаторы рассмотрят законопроект о повышении уровня соцзащиты военнослужащих

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось Бюро, на котором была утверждена повестка дня заседания палаты, запланированного на 3 марта 2022 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Новости по теме
Свыше 81% личного состава ВС РК ревакцинированы от COVID-19
Сенаторы рассмотрят законопроект о повышении уровня соцзащиты военнослужащих Сенаторы приняли участие в заседаниях ОБСЕ Перспективы военного сотрудничества Казахстана и Турции обсудили в Нур-Султане

На очередном заседании палаты депутаты планируют рассмотреть законопроект « О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам воинской службы и жилищных отношений сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих «.

Целью законопроекта является повышение социально-правового статуса сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих, установление им и членам их семей равных возможностей реализации своих прав на жилище. Законопроект также позволит исключить противоречия и пробелы в законодательстве по вопросам прохождения воинской службы.


Подписывайтесь на наш канал:

#Сенат   #Армия  
Поделиться:
Новости по теме
Свыше 81% личного состава ВС РК ревакцинированы от COVID-19
Сенаторы рассмотрят законопроект о повышении уровня соцзащиты военнослужащих
Сенаторы приняли участие в заседаниях ОБСЕ
Перспективы военного сотрудничества Казахстана и Турции обсудили в Нур-Султане
Популярное
1 Ни одна страна не вывозит своих людей так, как вывозит Казахстан - почетный консул Галина Маслюк
2 Стоит ли покупать доллары казахстанцам и почему тенге падает – Андрей Чеботарев
3 Как повлияет на Казахстан отключение банков России от SWIFT
4 ЕС утвердил новые санкции против РФ: Банки отключат от SWIFT, вещание RT, Sputnik запретят
5 Внутренняя паника среди населения оказывает давление на банк – эксперт о курсе тенге
6 Переговоры России и Украины начались в Беларуси
Читайте также
Казахстан подписал новый план сотрудничества с Международным комитетом Красного Креста
Сенат готов принимать новые нормы для поддержки детей с особыми потребностями
Ни одна страна не вывозит своих людей так, как вывозит Казахстан - почетный консул Галина Маслюк
Стоит ли покупать доллары казахстанцам и почему тенге падает – Андрей Чеботарев
Как повлияет на Казахстан отключение банков России от SWIFT
ЕС утвердил новые санкции против РФ: Банки отключат от SWIFT, вещание RT, Sputnik запретят
Внутренняя паника среди населения оказывает давление на банк – эксперт о курсе тенге
Переговоры России и Украины начались в Беларуси
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив