Сенаторы рассмотрят законопроект о повышении уровня соцзащиты военнослужащих
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось Бюро, на котором была утверждена повестка дня заседания палаты, запланированного на 3 марта 2022 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.
На очередном заседании палаты депутаты планируют рассмотреть законопроект « О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам воинской службы и жилищных отношений сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих «.
Целью законопроекта является повышение социально-правового статуса сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих, установление им и членам их семей равных возможностей реализации своих прав на жилище. Законопроект также позволит исключить противоречия и пробелы в законодательстве по вопросам прохождения воинской службы.
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