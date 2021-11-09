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    Сенаторы рассмотрят законопроект о перераспределении полномочий между уровнями госуправления

    9 Ноября 2021, 09:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Члены Бюро Сената Парламента утвердили повестку дня заседания Палаты, запланированного на 11 ноября 2021 года. На очередном заседании Сената депутаты планируют рассмотреть представление Президента Республики Казахстан «Об избрании на должность судьи Верховного Суда Республики Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Также будет обсуждён законопроект « О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о создании на космодроме «Байконур» космического ракетного комплекса «Байтерек» от 22 декабря 2004 года «.

    Как сообщили в пресс-службе, в повестку дня предстоящего заседания Сената включён законопроект « О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между уровнями государственного управления « во втором чтении.

    Законопроект позволит повысить самостоятельность и ответственность государственных органов. После его принятия ряд министерств будут наделены дополнительными функциями.

    Кроме того, члены Бюро передали в работу Комитету по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам законопроект «Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан», поступивший ранее из Мажилиса.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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