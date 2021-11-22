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    13:00, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Сенаторы рассмотрят соглашения о военно-технической помощи

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание Бюро, на котором депутаты утвердили вопросы, предложенные к рассмотрению на заседании Сената, запланированного на 25 ноября 2021 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента.

    В повестку очередного заседания Сената включен законопроект «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)». Проект Закона направлен на поддержку бизнеса и граждан, улучшение мер налогового администрирования по противодействию теневой экономике.

    Также сенаторы рассмотрят законопроекты «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики об оказании безвозмездной военно-технической помощи», «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Таджикистан об оказании безвозмездной военно-технической помощи». В рамках этих Соглашений Казахстан окажет Кыргызстану и Таджикистану военно-техническую помощь в виде передачи военного имущества. А стороны, принимающие помощь, в свою очередь, берут на себя обязательство не передавать полученное военное имущество или право на его использование третьей стороне.

    В повестку предстоящего заседания Сената также включён еще один документ о военном сотрудничестве – законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Таджикистан об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности в прилегающих районах таджикско-афганской границы».

    Кроме того, поступившие ранее из Мажилиса законопроекты на заседании Бюро были распределены между комитетами Сената для дальнейшей работы.


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