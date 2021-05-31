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    Сенаторы рассмотрят соглашение между Казахстаном и Азербайджаном о сотрудничестве в области миграции

    31 Мая 2021, 13:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством спикера Палаты Маулена Ашимбаева состоялось заседание Бюро Сената, где депутаты рассмотрели и утвердили проект повестки дня заседания Сената 3 июня 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Так, в предстоящий четверг депутатами будет рассмотрен законопроект « О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области миграции».

    Основной целью Соглашения является создание правовой основы для двустороннего сотрудничества в области миграции, осуществление совместных мер по противодействию незаконной миграции. В случае необходимости стороны смогут обмениваться информацией и сведениями о выявленных нарушениях миграционного законодательства, каналах незаконной миграции, о действующих на территориях двух стран юридических и физических лицах, причастных к организации и осуществлению незаконной миграции.

    Также в ходе заседания Бюро между постоянными комитетами Сената были распределены законопроекты, поступившие из Мажилиса.

    Автор:

    Сенат Азербайджан
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