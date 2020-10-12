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    Сенаторы рассмотрят новые нормативы распределения ввозных таможенных пошлин для стран ЕАЭС

    12 Октября 2020, 14:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Бюро Сената под председательством Спикера Палаты Маулена Ашимбаева депутаты обсудили повестку предстоящего заседания и распределили между Комитетами законопроекты, поступившие из Мажилиса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    На заседании Сената 15 октября депутаты рассмотрят законопроект «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также об изменении и прекращении действия отдельных международных договоров».

    В протоколе указаны новые нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин, которые должны обеспечить соразмерный подход к распределению средств между странами ЕАЭС.

    Вместе с тем на Бюро распределили законопроекты, поступившие из Мажилиса. Головным по законопроектам «О ратификации Соглашения о судоходстве» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки использования возобновляемых источников энергии и электроэнергетики» определён Комитет по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.

    Председатель Сената Маулен Ашимбаев на заседании Бюро обратил внимание депутатов и на предстоящие Парламентские слушания, которые состоятся 23 октября 2020 года. Участники слушаний обсудят социально-экономическое развитие сельских территорий и их перспективы.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Сенат ЕАЭС
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