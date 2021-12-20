Сенаторы рассмотрели законопроект об Уполномоченном по правам человека

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание Палаты, на котором сенаторы рассмотрели законопроект об Уполномоченном по правам человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В соответствии с проектом закона Омбудсмен получит гарантию неприкосновенности, также запрещается вмешательства в его деятельность. Уполномоченный может обращаться непосредственно Президенту страны, Палатам Парламента и Правительству в случаях, имеющих особое общественное значение.

В ходе обсуждения законопроекта сенаторами возникла необходимость внесения изменений в одобренный Мажилисом законопроект. Поправки, принятые сегодня Сенатом, направлены на уточнение отдельных вопросов гарантий деятельности Омбудсмена и принятия консолидированного доклада. Таким образом, сенаторы, поддержав ключевые нормы законопроекта, с поправками вернули его в Мажилис.

Кроме того, тот же день сенаторы рассмотрели и приняли три сопутствующих к документу законопроекта: «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан», «О внесении дополнения в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) по вопросам деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан».

«Законопроекты, рассмотренные сегодня, разработаны в рамках исполнения поручения Президента страны. Они формируют новую правовую среду для защиты прав и свобод человека и гражданина. Закономи предусмотрена модернизация национального правозащитного института, закрепление правового статуса и основ деятельности Уполномоченного по правам человека. Одним из нововведений является создание учреждения представителей Омбудсмена в регионах», - сказал Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената выразил благодарность коллегам, которые инициировали разработку указанных законопроектов.

Кроме того, сенаторы рассмотрели и приняли Законы «О промышленной политике» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам промышленной политики».

В соответствии с проектами законов меры государственного стимулирования промышленности будут предоставляться субъектам промышленно-инновационной деятельности, исключительно ориентированным на производство продукции, включенной в перечень приоритетных товаров. При этом, в перечень приоритетных товаров войдут только товары средних и высоких уровней переделов, производство которых определяет долгосрочную конкурентоспособность национальной экономики.

«Законами установлены конкретные механизмы формирования и реализации промышленной политики. Определены системные меры государственной поддержки развития промышленности. Надеемся, что принятие Законов позволит создать действенную правовую основу для дальнейшего развития отечественной промышленности и обеспечить предприятия обрабатывающей промышленности отечественным сырьем», - отметил Спикер Сената.

Также в ходе заседания был принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения трехзвенной модели с разграничением полномочий и зон ответственности между правоохранительными органами, прокуратурой и судом».

Комментируя принятый Закон, Спикер Сената подчеркнул, что он направлен на дальнейшее реформирование правоохранительной и судебной систем, а также упрощение форм уголовного судопроизводства.

«В связи с внедрением трехзвенной модели происходят существенные изменения в правоохранительной системе. Будет усилена защита участников уголовного процесса, увеличена оперативность прокурорского надзора. Надеемся, что принятие Закона позволит оптимизировать правовые механизмы, предусматривающие эффективное применение Уголовно-процессуального законодательства, устранить правовые пробелы, способствующие нарушению прав и свобод граждан», - сказал Маулен Ашимбаев.