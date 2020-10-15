Сенаторы рассмотрели механизмы использования вкладчиками части своих пенсионных накоплений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената провели встречу с уполномоченными государственными органами и представителями ЕНПФ по рассмотрению механизмов использования вкладчиками части пенсионных накоплений и самостоятельного управления ими, а также обеспечения сохранности средств ЕНПФ. О МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В своём Послании народу Казахстана Президента Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству совместно с Национальным банком до конца года принять все необходимые нормативно-правовые акты и провести подготовительную работу по внедрению механизма использования вкладчиками части пенсионных накоплений и самостоятельного управления ими.

По словам председателя комитета Сената по финансам и бюджету Ольги Перепечиной, вопрос очень актуальный и животрепещущий, особенно в период пандемии, когда экономика страны замедлила свои темпы.

Депутатов интересовало также то, как данные нововведения повлияют на отечественную экономику, в том числе на инфляцию, каковы риски нецелевого использования или вывода пенсионных накоплений за рубеж. Много вопросов задавалось касательно условий для использования части пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, на оплату лечения, передачу частным управляющим компаниям. Депутаты особенно интересовались вопросом сохранения гарантий по пенсионному обеспечению граждан и международным опытом в этой сфере.

« Я думаю немаловажный вопрос – это повышение грамотности наших граждан в вопросах использования части пенсионных накоплений. Если мы сейчас будем рассматривать передачу пенсионных активов в доверительное управление, чтобы наши граждане не были вовлеченными в мошеннические схемы. Поэтому этот вопрос следуют тщательно также проработать. Наши граждане должны понимать, кому они передают свои накопления и чем это грозит в будущем «, - сказал депутат Нурлан Кылышбаев.

Представители государственных органов, участвовавших в разработке законодательной базы механизма самостоятельного использования вкладчиками части пенсионных накоплений или передачи в управление частным финансовым компаниям, подробно описали условия и цели, на которые вкладчики могут использовать свои пенсионные накопления.

Разработчики механизмов использования вкладчиками части пенсионных накоплений считают, что выработанные подходы способствуют решению жилищных вопросов и улучшению здоровья граждан, стимулированию формальной занятости, обеспечению доступности к отдельным видам дорогостоящих медицинских услуг, повышению доверия населения и привлекательности накопительной пенсионной системы.

В результате обсуждений участниками встречи были выработаны рекомендации уполномоченным госорганам по повышению доступности и оперативности оказания услуг гражданам. Также рекомендовано продолжить работу по обеспечению максимального безбумажного документооборота, цифровизации услуг, электронного обмена данными между субъектами пенсионной системы. Кроме того, рекомендации касались определения уполномоченных институтов и пересмотра в сторону смягчения некоторых условий и требований механизма передачи пенсионных накоплений в управление частным финансовым компаниям.

В заседании приняли участие представители уполномоченных государственных органов, Ассоциации финансистов Казахстана и ЕНПФ.