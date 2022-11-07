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    Сенаторы рассматривают республиканский бюджет на 2023-2025 годы

    7 Ноября 2022, 13:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На заседании Бюро Сената под председательством спикера палаты Маулена Ашимбаева депутаты обсудили повестку предстоящего заседания, запланированного на 10 ноября 2022 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    Так, сенаторами будут рассмотрены законопроекты, касающиеся республиканского бюджета в предстоящий трехлетний период. Документы также предусматривают утверждение объемов субвенций и изъятий в течение 2023-2025 гг.

    Нормы законопроекта «Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2023 – 2025 годы» направлены на устранение диспропорции между финансовыми возможностями регионов, имеющих различный экономический потенциал, а также обеспечение доступа казахстанцев к равному уровню гарантированных государством услугам.

    Проектом Закона «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2023 – 2025 годы» определяется размер гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в республиканский бюджет: на 2023 год – 2 200 млрд тенге, на 2024 год – 2 000 млрд тенге, на 2025 год – 1 900 млрд тенге. Принятие законопроекта позволит обеспечить сбалансированность бюджета и Национального фонда.

    Законопроект «О республиканском бюджете на 2023 – 2025 годы» нацелен на улучшение благосостояния граждан через выстраивание экономической модели с адаптацией к текущим реалиям, а также создание условий для сохранения макроэкономической устойчивости и повышения доходов населения. Кроме того, в проекте расходной части бюджета учтены изменения отдельных направлений в политике государственных органов, дополнения по новым обязательствам в соответствии с Посланиями Главы государства, законодательными актами, а также итогами исполнения бюджета за 2021 год.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Сенат Бюджет
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