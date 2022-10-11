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    Сенаторы рассматривают договор по противодействию отмыванию денег

    11 Октября 2022, 12:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На расширенном заседании комитета Сената по финансам и бюджету депутаты обсудили законопроекты, касающиеся противодействия легализации и отмыванию доходов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Первый законопроект «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года» нацелен на актуализацию норм договора и его приведение в соответствие с другими профильными договорами в рамках ЕАЭС.

    Документ позволит улучшить механизм взаимодействия стран-участниц Евразийского экономического союза в этой сфере.

    Проект Закона «О ратификации Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза» направлен на усиление информационного взаимодействия по перемещению людьми денежных средств через границу стран-участниц ЕАЭС.

    Законопроект позволит обеспечить обмен сведениями по физическим лицам, перемещающим деньги или денежные инструменты, заявленные в таможенных декларациях. Кроме того, это поможет определить единые требования к участникам договора по предотвращению незаконного вывоза капитала и механизмам работы противодействия, а также усилить работу по предотвращению незаконного вывода капитала в странах ЕАЭС.

    По результатам обсуждения члены комитета решили направить законопроект на рассмотрение на заседании палаты.

    Фото:senate.parlam.kz

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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