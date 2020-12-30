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    Сенаторы проверили ход строительства социальных объектов в Алматинской области

    30 Декабря 2020, 20:35

    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Султан Дюсембинов и Нурлан Кылышбаев посетили Алматинскую область, где ознакомились с ходом строительства ряда социальных объектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

    В Каратальском районе сенаторы поинтересовались тем, как реализуется госпрограмма «Дорожная карта занятости-2020», а также ознакомились с работой новых объектов.

    В Елтайском сельском округе и городе Уштобе сейчас идут строительство и капитальный ремонт плотины и средней школы. Сенаторы, в свою очередь, поручили акиму района строго контролировать сроки и качество проведения строительных работ.

    Руководители местных органов доложили о проделанной работе и представили проекты, запланированные на следующий год.

    Автор:

    Алматинская область Сенат Строительство Занятость Регионы Казахстана
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