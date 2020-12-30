Сенаторы проверили ход строительства социальных объектов в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Султан Дюсембинов и Нурлан Кылышбаев посетили Алматинскую область, где ознакомились с ходом строительства ряда социальных объектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

В Каратальском районе сенаторы поинтересовались тем, как реализуется госпрограмма «Дорожная карта занятости-2020», а также ознакомились с работой новых объектов.

В Елтайском сельском округе и городе Уштобе сейчас идут строительство и капитальный ремонт плотины и средней школы. Сенаторы, в свою очередь, поручили акиму района строго контролировать сроки и качество проведения строительных работ.

Руководители местных органов доложили о проделанной работе и представили проекты, запланированные на следующий год.