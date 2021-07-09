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    Сенаторы проинспектировали оборонные предприятия

    9 Июля 2021, 16:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности Мухтар Кул-Мухаммед и Кайрат Кожамжаров посетили воинские части Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Сенаторы встретились с личным составом воинских частей, ознакомились сих материально-технической оснащенностью и условиями проживания военнослужащих. Мухтар Кул-Мухаммед отметил высокий уровень боеготовности подразделений и укомплектованность современными техническими средствами.

    Кроме того, депутаты обсудили вопросы, связанные с реализацией Закона «О воинской службе и статусе военнослужащих», в том числе социального и материально-технического обеспечения военнослужащих.

    Парламентарии ознакомились и с деятельностью Центра медицины катастроф МЧС, на которой возложены задачи, связанные с оказанием медицинской и психологической помощи людям, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций.

    «Необходимо развивать профессиональную медицинскую аварийно-спасательную службу. Это важно для сокращения количества летальных исходов», - сказал сенатор Кайрат Кожамжаров.

    Поездку по регионам председатель профильного Комитета Сената продолжил посещением машиностроительных предприятий города Алматы.

    Мухтару Кул-Мухаммеду продемонстрировали производственные мощности предприятий, ориентированные на выпуск вооружения и товаров военного назначения.

    В ходе беседы были подняты вопросы, связанные с реализацией Закона «Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе», в частности, ценообразования, повышения уровня локализации, заключения долгосрочных договоров в рамках оборонного заказа, а также снижения долговой нагрузки предприятий и доступности финансовых ресурсов.

    «Необходимо системно решать имеющиеся проблемы в отрасли. С одной стороны нужна поддержка отечественных предприятий, а с другой – максимальное удовлетворение потребностей воинских подразделений современным и, действительно, востребованным вооружением и военной техникой», - сказал Мухтар Кул-Мухаммед.

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    Акмолинская область Сенат Армия
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