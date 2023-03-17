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    Сенаторы проинформировали зарубежных наблюдателей о ходе подготовки к парламентским выборам в Казахстане

    17 Марта 2023, 18:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента РК Аскар Шакиров выступил на брифинге для международных наблюдателей от Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на выборах в Мажилис Парламента Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    В своем выступлении сенатор подчеркнул важность осуществления мониторинга выборов независимыми наблюдателями, представляющими авторитетные международные организации.

    Участие в данном мониторинге представительной миссии ПА ОБСЕ и БДИПЧ следует рассматривать как знак поддержки демократических реформ в Республике Казахстан.

    «В 2022 году в Казахстане состоялись президентские выборы, которые запустили процесс последовательной перезагрузки всех основных институтов власти. Предстоящие парламентские выборы являются продолжением данного процесса. Наша страна предпринимает все необходимые меры для проведения свободных и справедливых выборов в соответствии с высокими демократическими стандартами, в том числе положениями Копенгагенского документа, и готова к конструктивному сотрудничеству с Парламентской Ассамблеей ОБСЕ по всем аспектам электорального процесса», - отметил депутат Сената.

    Также состоялись встречи сенатора с представителями наблюдательных миссий из Республики Беларусь, Республики Румыния, Парламентской Ассамблеи стран Средиземноморья.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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