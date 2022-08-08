Сенаторы продолжают встречи с населением в регионах

НУР-СУЛТАН, КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента Республики Казахстан продолжают встречаться с населением в регионах. Даурен Адильбеков рассказал об итогах работы Сената жителям Акмолинской области, а сенатор Жанболат Жоргенбаев провел встречи с акимом Алматинской области, депутатами маслихата города Конаева, членами общественного совета и представителями неправительственных организаций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента Республики Казахстан.

Депутат Сената Парламента РК Даурен Адильбеков в рамках рабочей поездки посетил Есильский район Акмолинской области, где ознакомился с ходом ремонта здания сервисного акимата в селе Двуречное.

Сенатор отметил, что данный проект позволит на должном уровне обеспечить прозрачность и доступность государственных услуг.

Даурен Адильбеков также ознакомился с ходом реконструкции внутрипоселковых дорог села Курское. Сенатор отметил важность контроля качества ремонта дорог.

Кроме того, парламентарий побывал в Жаксынском районе, где осмотрел ряд социальных объектов, ознакомился с проделанной работой и планами, а также посетил районную больницу.

В ходе встречи с сотрудниками больницы, депутат проинформировал их об итогах работы Сената Парламента РК за прошедшую сессию, а также рассказал о программе повышения доходов населения, которая разработана в соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Сенатор Жанболат Жоргенбаев встретился с общественностью Алматинской области.

В ходе встреч Жанболат Жоргенбаев выслушал чаяния жителей Конаева касательно инфраструктуры города, обеспечения жильем молодежи, пробелов в программе «С дипломом в село».

Фермеры подняли вопрос пастбищ и предложили создать комиссию. По их словам, сельская молодежь могла бы работать на полях, что снизит безработицу и обеспечит их постоянным заработком.

Комментируя проблемы сельской молодежи и сельского хозяйства в целом, депутат сообщил, что в данном направлении ведется системная работа и в скором времени многие вопросы будут решены.

Вместе с социально-экономическим блоком вопросов, особое внимание было уделено деятельности ветеранских сообществ. Жанболат Жоргенбаев подчеркнул, что ветераны должны чувствовать себя полноценными и востребованными членами общества. В связи с этим, по словам сенатора, важно незамедлительно пересмотреть вопросы льгот, поддержать их потенциал как социально активной группы.

Завершая встречу, депутат призвал участников встреч объединить усилия в разрешении поставленных задач и выразил уверенность в перспективах сотрудничества.



