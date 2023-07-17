Сенаторы продолжают работу в регионах страны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента Республики Казахстан Али Бектаев, Мурат Кадырбек и Алишер Сатвалдиев продолжили свою поездку по региону в Казыгуртском районе Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Депутаты встретились с местным населением в школе искусств, где приняли участие члены совета ветеранов, предприниматели и крестьяне, депутаты районного маслихата и представители общественных организаций. В ходе встречи сенаторы подробно разъяснили собравшимся принятые статьи и дополнения в национальное и международное законодательство, обменялись мнениями по имеющимся в регионе вопросам. В частности, были затронуты такие масштабные темы, как приведение в порядок изношенных столбов государственной границы, дорог, объектов, требующих капитального ремонта, а также вопросы развития сферы туризма района, поддержки предпринимательства и предоставления кредитов под низкий процент крестьянам. Сенаторы, в свою очередь, отметили, что все поднятые вопросы будут на их контроле в ходе предстоящей сессии Парламента.

Кроме того, парламентарии посетили школу на 150 мест в населенном пункте Акбастау Шарбулакского сельского округа и ознакомились с ходом строительства дополнительного питьевого водохранилища.

***

В Жалагашский район Кызылординской области прибыл депутат Сената Парламента Республики Казахстан Руслан Рустемов. В ходе встречи с общественностью сенатор рассказал об одобренных в Сенате законах и ответил на вопросы жителей. В свою очередь, местное население подняло вопрос об утверждении статуса приграничной зоны сел Аккыр, Шобанказган, Каукей Жалагашского, Кармакшинского, Казалинского районов, строительстве дома культуры в селе Жургенова и совершенствовании программы «Дипломмен ауылға».

***

Депутат Сената Парламента Республики Казахстан Бекболат Орынбеков посетил Жамбылский район, где ознакомился с работой производственного кооператива «Кызылдихан» в селе Тастобе.

Депутату сообщили, что в кооперативе достаточно техники необходимой для ведения сельского хозяйства и подчеркнули, что руководство предприятия также уделяет приоритетное внимание улучшению положения сотрудников.

Далее сенатору продемонстрировали работу на полях. По словам акима района, общая площадь кооператива составляет 1875 гектаров. Руководители кооператива используют 1745 гектаров сельскохозяйственных угодий. На сегодняшний день на предприятии трудятся пятьдесят жителей села Тастобе.

В свою очередь, сенатор рассказал жителям Жамбылского района о деятельности Сената Парламента и о работе, которая была проведена в период прошедшей сессии.

***

Депутат Сената Парламента РК Бекбол Орынбасаров в рамках работы в Мангистауской области посетил социальные объекты и пообщался с трудовыми коллективами предприятий. Так, пребывая в АО «СЭЗ Морпорт Актау» сенатор ознакомился с деятельностью СЭЗ и его планами дальнейшего развития. Депутат прокомментировал меры поддержки в отраслях экономики и обозначил основные механизмы, направленные на дальнейшее развитие обрабатывающей промышленности. В ходе выезда депутат встретился с руководством региональной Палаты предпринимателей «Атамекен». На встрече были обсуждены вопросы развития сферы предпринимательства, привлечения отечественных и зарубежных инвесторов. Также сенатор провел прием жителей по разным проблемным вопросам.

Кроме того, депутат побывал в ТОО «Опреснительный завод Каспий». Сенатор ознакомился с проектом расширения опреснительного завода, модернизация которого позволит опреснять 40 тысяч кубометров морской воды в сутки. Бекбол Орынбасаров отметил важность данного предприятия и выразил надежду в скором успешном завершении ремонтно-установочных работ.

***

Депутат Сената Парламента РК Айнур Аргынбекова посетила ГКП «Теплокомунэнерго» города Семей, где ознакомилась с планом подготовки к отопительному сезону на 2023-2024 годы. Сенатору сообщили, что на сегодняшний день в городе имеются следующие теплоисточники – это ТЭЦ-1 и локальные котельные с 92 котлами, некоторые из которых нуждаются в капитальном ремонте. Депутату также сообщили, что в рамках подготовительных работ к отопительному сезону был выполнен большой объем работ, а именно произведена реконструкция котельной «Габбасова» и продолжается работа по общему текущему ремонту. В свою очередь, депутат Аргынбекова подчеркнула, что местным властям необходимо держать данный вопрос на контроле, а также проводить регулярные проверки состояния теплоисточников и теплосетей.