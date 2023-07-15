Сенаторы продолжают работу в регионах страны

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента Республики Казахстан Али Бектаев, Мурат Кадырбек и Алишер Сатвалдиев продолжили свою поездку по региону в Казыгуртском районе. Депутаты встретились с местным населением в школе искусств, где приняли участие члены совета ветеранов, предприниматели и крестьяне, депутаты районного маслихата и представители общественных организаций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената РК.

В ходе встречи сенаторы подробно разъяснили собравшимся принятые статьи и дополнения в национальное и международное законодательство, обменялись мнениями по имеющимся в регионе вопросам.

В частности, были затронуты такие масштабные темы, как приведение в порядок изношенных столбов государственной границы, дорог, объектов, требующих капитального ремонта, а также вопросы развития сферы туризма района, поддержки предпринимательства и предоставления кредитов под низкий процент крестьянам. Сенаторы, в свою очередь, отметили, что все поднятые вопросы будут на их контроле в ходе предстоящей сессии Парламента.

Кроме того, парламентарии посетили школу на 150 мест в населенном пункте Акбастау Шарбулакского сельского округа и ознакомились с ходом строительства дополнительного питьевого водохранилища.