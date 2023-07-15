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    Сенаторы продолжают работу в регионах страны

    15 Июля 2023, 13:47

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента Республики Казахстан Али Бектаев, Мурат Кадырбек и Алишер Сатвалдиев продолжили свою поездку по региону в Казыгуртском районе. Депутаты встретились с местным населением в школе искусств, где приняли участие члены совета ветеранов, предприниматели и крестьяне, депутаты районного маслихата и представители общественных организаций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената РК.

    В ходе встречи сенаторы подробно разъяснили собравшимся принятые статьи и дополнения в национальное и международное законодательство, обменялись мнениями по имеющимся в регионе вопросам.

    В частности, были затронуты такие масштабные темы, как приведение в порядок изношенных столбов государственной границы, дорог, объектов, требующих капитального ремонта, а также вопросы развития сферы туризма района, поддержки предпринимательства и предоставления кредитов под низкий процент крестьянам. Сенаторы, в свою очередь, отметили, что все поднятые вопросы будут на их контроле в ходе предстоящей сессии Парламента.

    Кроме того, парламентарии посетили школу на 150 мест в населенном пункте Акбастау Шарбулакского сельского округа и ознакомились с ходом строительства дополнительного питьевого водохранилища.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Туркестанская область Сенат Регионы Казахстана
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