Сенаторы продолжают обсуждать вопросы промышленности страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Комитета Сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству встретились с руководством нескольких министерств для обсуждения проблем в сфере промышленности и путей их решения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

В частности, сенаторы отметили важность развития механизма «Единого окна» для обеспечения продвижения экспорта отечественной продукции. Говорили депутаты и о текущем состоянии цифровизации экспортно-импортных операций.

Министерством энергетики планируется разработать Национальный проект по развитию нефтегазохимии, который позволит точечно развивать обрабатывающую отрасль с акцентом на решение актуальных вопросов. В том числе проблем обеспечения нефтегазохимии сырьём, создания кластера нефтегазохимии, развития дальнейших переделов.

Парламентарии также поднимали и вопросы, волнующие предпринимателей, которые занимаются обработкой сельскохозяйственной продукции. По информации Министерства сельского хозяйства, для поддержки таких предприятий государство возмещает их затраты при инвестиционных вложениях, направленных на модернизацию действующих и строительство новых заводов. Кроме того, из бюджета субсидируются и до 25% их трат на закуп молоковозов, рефрижераторов и т.д.

Отвечали на многочисленные вопросы сенаторов и представители министерств национальной экономики, финансов, энергетики, иностранных дел, а также образования и науки.

Встреча состоялась в рамках подготовки к Правительственному часу на тему: «Законодательное регулирование промышленной политики Республики Казахстан: состояние, проблемы и пути решения».