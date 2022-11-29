Сенаторы продолжают изучать состояние специальных экономических зон

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Вопросы совершенствования деятельности специальных экономических зон страны находятся на особом контроле сенаторов. Депутаты комитета по финансам и бюджету посетили СЭЗ «Сарыарка», которая находится в Карагандинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

По информации сотрудников СЭЗ, на этой территории функционируют 8 проектов, которые занимаются производством шаровых кранов, теплоизолированных труб, чугуна, стали, алюминия и цветных металлов.

Сам выезд, как отмечают сенаторы, направлен на изучение вопросов экономической эффективности СЭЗ Карагандинской области, а также подготовку к круглому столу на тему «Реальное состояние и дальнейшие перспективы деятельности специальных экономических зон».





Фото: senate.parlam.kz