Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.99 eur/kzt 488.82

    rub/kzt 7.7 cny/kzt 65.06
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Сенаторы продолжают изучать состояние специальных экономических зон

    29 Ноября 2022, 20:36

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Вопросы совершенствования деятельности специальных экономических зон страны находятся на особом контроле сенаторов. Депутаты комитета по финансам и бюджету посетили СЭЗ «Сарыарка», которая находится в Карагандинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    По информации сотрудников СЭЗ, на этой территории функционируют 8 проектов, которые занимаются производством шаровых кранов, теплоизолированных труб, чугуна, стали, алюминия и цветных металлов.

    Сам выезд, как отмечают сенаторы, направлен на изучение вопросов экономической эффективности СЭЗ Карагандинской области, а также подготовку к круглому столу на тему «Реальное состояние и дальнейшие перспективы деятельности специальных экономических зон».


    Фото: senate.parlam.kz
    Карагандинская область Сенат
    Новости по теме
    Новости по теме
    Работу по созданию специальной экономической зоны TURAN обсудили в Туркестане
    Возможность возврата проблемных ТЭЦ государству прокомментировал спикер Сената
    Поставим перед Правительством соответствующие вопросы – Маулен Ашимбаев о ЧП в Экибастузе
    Внести «принцип справедливости» в гражданское судопроизводство предлагают в Сенате
    Популярное
    1 Завершился официальный визит Президента Казахстана в Россию
    2 Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом прибыл во Францию
    3 Главу государства встретил в Елисейском дворце Президент Франции
    4 Президенты Казахстана и России обсудили в Кремле создание «тройственного газового союза»
    5 Соглашения о сотрудничестве подписали Абайская область с Алтайским краем и Омской областью РФ
    Новости партнеров