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    Сенаторы приняли Закон, регулирующий не включённую в Единый перечень ЕАЭС продукцию

    15 Апреля 2021, 14:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенаторы рассмотрели и приняли Закон «О ратификации Соглашения о порядке обращения в рамках Евразийского экономического союза продукции, требования к которой не установлены техническими регламентами Евразийского экономического союза, и правилах обеспечения безопасности такой продукции», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Соглашением определяется порядок обращения продукции, не включенной в Единый перечень продукции ЕАЭС, устанавливающий обязательные требования, а также продукции, включенной в данный перечень, но в отношении которой не приняты или не вступили в силу технические регламенты Союза. В настоящее время объём такой продукции составляет не менее 15%.

    Безопасность такой продукции будет обеспечиваться индивидуальными предпринимателями, в том числе изготовителями, продавцами и импортёрами продукции, осуществляющими производство и реализацию продукции в соответствии с законодательством ЕАЭС. Тем не менее, Соглашение не налагает административных барьеров для бизнеса.

    «Для формирования единого рынка товаров, услуг и капитала в Евразийском экономическом союзе необходимо утверждение единых принципов в области технического регулирования. Это нужно для создания равных условий для предпринимателей стран-членов Союза и формирования добросовестной конкуренции. Кроме того, несомненно, это важно для обеспечения безопасности продуктов для потребителей. Принятый сегодня Закон устанавливает порядок обращения товаров нерегулируемых техническими регламентами Союза. В результате формируется правовая основа, усиливающая безопасность группы товаров на потребительском рынке», - сказал Маулен Ашимбаев.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Сенат ЕАЭС
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