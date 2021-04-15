Сенаторы приняли Закон, регулирующий не включённую в Единый перечень ЕАЭС продукцию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенаторы рассмотрели и приняли Закон «О ратификации Соглашения о порядке обращения в рамках Евразийского экономического союза продукции, требования к которой не установлены техническими регламентами Евразийского экономического союза, и правилах обеспечения безопасности такой продукции», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Соглашением определяется порядок обращения продукции, не включенной в Единый перечень продукции ЕАЭС, устанавливающий обязательные требования, а также продукции, включенной в данный перечень, но в отношении которой не приняты или не вступили в силу технические регламенты Союза. В настоящее время объём такой продукции составляет не менее 15%.

Безопасность такой продукции будет обеспечиваться индивидуальными предпринимателями, в том числе изготовителями, продавцами и импортёрами продукции, осуществляющими производство и реализацию продукции в соответствии с законодательством ЕАЭС. Тем не менее, Соглашение не налагает административных барьеров для бизнеса.

«Для формирования единого рынка товаров, услуг и капитала в Евразийском экономическом союзе необходимо утверждение единых принципов в области технического регулирования. Это нужно для создания равных условий для предпринимателей стран-членов Союза и формирования добросовестной конкуренции. Кроме того, несомненно, это важно для обеспечения безопасности продуктов для потребителей. Принятый сегодня Закон устанавливает порядок обращения товаров нерегулируемых техническими регламентами Союза. В результате формируется правовая основа, усиливающая безопасность группы товаров на потребительском рынке», - сказал Маулен Ашимбаев.