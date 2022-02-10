Сенаторы приняли Закон, позволяющий получать информацию о счетах казахстанцев в США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание Палаты, на котором депутаты приняли Соглашение, укрепляющее налоговые взаимоотношения Казахстана и США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Теперь Казахстан сможет получать информацию обо всех казахстанских физических и юридических лицах, имеющих счета в США. Для нашей страны это является дополнительным инструментом сбора и администрирования налогов. Нововведения прописаны в Законе «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки о совершенствовании международной налоговой дисциплины».

«Принятый Закон предусматривает укрепление в налоговой сфере между Республикой Казахстан и Соединенными Штатами Америки. Соглашение формирует основу для применения новых правовых механизмов взаимодействия между уполномоченными органами двух государств», - прокомментировал Маулен Ашимбаев принятое Соглашение.

Также в ходе заседания сенатор Ляззат Калтаева принесла присягу и была избрана членом постоянного Комитета Сената по социально-культурному развитию и науке.

«Глава государства уделяет большое внимание активной вовлеченности в общественно-политическую жизнь страны всех категорий граждан, в том числе людей с инвалидностью. В этой связи, назначение Указом Главы государства Ляззат Калтаевой сенатором является значимым событием. Это яркий пример усиления принципа инклюзивности в нашем государстве. Надеемся, что такой шаг в дальнейшем будет способствовать повышению активности людей с инвалидностью в политической и общественной жизни страны», - сказал Маулен Ашимбаев, представляя нового депутата.

Спикер Палаты отметил, что она хорошо известный и активный общественный деятель, которая входила в различные рабочие группы по законопроектам и регулярно вносила свои предложения по улучшению качества жизни людей с инвалидностью. Он выразил надежду на то, что Ляззат Калтаева успешно продолжит эту работу уже в качестве сенатора и пожелал ей успехов в депутатской деятельности.

Кроме того, в ходе заседания сенаторы озвучили свои депутатские запросы.

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