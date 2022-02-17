Сенаторы приняли Закон о рынке электроэнергии ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание Палаты, на котором депутаты рассмотрели представление Президента страны об освобождении Жанылсын Архаровой от должности судьи Верховного Суда. Сенаторы проголосовали за принятие соответствующего постановления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Также депутатами Палаты были рассмотрены и приняты ряд Законов. Один из них регламентирует порядок регулирования и контроль деятельности субъектов естественных монополий в сфере электроэнергетики на рынке ЕАЭС. Такие нормы прописаны в Законе «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (в части формирования общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза)».

«Принятый Закон предусматривает формирование общего электроэнергетического рынка в Евразийском экономическом союзе и обеспечение справедливой конкуренции между странами-членами организации. Закон также призван дальше развивать экономически взаимовыгодное и равноправное сотрудничество. Надеемся, что все это будет способствовать повышению энергетической безопасности стран-членов Евразийского экономического союза», - прокомментировал принятие документа Маулен Ашимбаев.

Кроме того, сенаторы рассмотрели и приняли Закон «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о военном сотрудничестве». Данный Договор был подписан в 2020 году для актуализации норм предыдущего Договора, принятого в 1994 году, положения которого устарели с учетом реалий современности либо уже реализованы.

Договор направлен на укрепление военного взаимодействия, противодействия вызовам и угрозам региональной безопасности, проведение штабных переговоров и консультаций по соответствующим вопросам. Документ включает в себя и сотрудничество в направлении оперативной и боевой подготовки, в частности проведение совместных учений.

В ходе заседания сенаторы озвучили свои депутатские запросы.

Ахылбек Куришбаев отметил, что небывалая за 30 лет прошлогодняя засуха очень сильно ударила по агробизнесу. В этой связи он предлагает оказать господдержку аграриям страны в полном объеме и качественно для обеспечения своевременной подготовки к нынешнему посевному сезону.

Динар Нукетаева отметила необходимость выработки чёткого видения и идеологии внутренней миграционной политики страны.

Суиндик Алдашев призвал к решению проблемных вопросов города Жанаозена, озвучив предложения по обеспечению рабочими местами жителей региона, диверсификации имеющихся и открытию новых производств.

Султан Дюсембинов предложил подготовить новую государственную программу по противодействию религиозному экстремизму и терроризму на основе глубокого изучения религиозной ситуации в стране.

Андрей Лукин попросил перевести в государственную собственность платформу «Qoldau.kz», где аграрии подают заявки на субсидии. Сейчас фермеры вынуждены платить более 1,7 млрд тенге за возможность подачи заявки, хотя процедура должна была быть бесплатной на портале Электронного правительства eGov.