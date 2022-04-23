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    Сенаторы приняли участие в традиционном субботнике

    23 Апреля 2022, 15:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты и работники Сената Парламента РК приняли участие в традиционном общегородском субботнике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Они высадили более 100 саженцев сосны, березы и лиственницы на пересечении проспектов Кошкарбаева и Тәуелсіздік, рядом с мечетью Хазрет Султан.

    Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев отметил, что решение экологических проблем является одним из ключевых приоритетов общенациональной повестки.

    «По инициативе Президента страны принят и реализуется национальный проект «Жасыл Қазақстан». В его рамках поставлены масштабные задачи по улучшению качества воздуха, посадке 2 млрд деревьев, сохранению экосистемы озер, рек, правильному управлению водными ресурсами и другие меры. Наша сегодняшняя экологическая акция является конкретным вкладом в реализацию общенациональной экологической повестки», - сообщил он.

    М. Ашимбаев подчеркнул, что сенаторы готовы к активной работе по выполнению поручений Президента страны в части реализации экологических инициатив.

    «В предстоящий период Сенат Парламента Казахстана будет продолжать работу по законодательной поддержке экологических инициатив. В этом направлении мы готовы к активной совместной деятельности с экологами, экспертами, представителями общественности и международных организаций», - заключил М. Ашимбаев.

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    Сенат
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