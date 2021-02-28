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    Сенаторы приняли участие в сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ

    28 Февраля 2021, 12:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Делегация Парламента РК приняла участие в Зимнем заседании Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, которое прошло с 24 по 26 февраля в режиме видеоконференцсвязи. Сенатор Гумар Дюсембаев выступил на заседании Общего Комитета по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде Ассамблеи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    В своем выступлении депутат рассказал, что важнейший пункт повестки дня для всех стран мира – это водные ресурсы в условиях меняющего климата. Он отметил, что в настоящее время Казахстан также столкнулся с серьезными вопросами использования водных ресурсов трансграничных рек. Кроме того, катастрофа Аральского моря оказывает негативное воздействие на условия и качество жизни 70 миллионов человек, проживающих в странах Центральной Азии.

    «Государства Центральной Азии совместно с международными организациями прилагают совместные усилия по преодолению экологического и социально-экономического кризиса в бассейне Аральского моря. Действует Международный фонд спасения Арала, созданный странами региона. Полагаем, что ОБСЕ может внести свой вклад в его восстановление и призываем страны-участницы Организации оказать помощь Международному фонду спасения Арала, так как это проблема не только региона Центральной Азии, но и всего мирового сообщества», - отметил сенатор Гумар Дюсембаев.

    В рамках сессии также состоялось заседание Общего Комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам, в котором приняли участие депутаты Сената Кайрат Кожамжаров и Акмарал Альназарова.


    Сенатор Кайрат Кожамжаров поблагодарил БДИПЧ и Парламентскую Ассамблею ОБСЕ за направление миссии по мониторингу парламентских выборов в Казахстане, прошедших 10 января этого года. По его словам, выборы прошли в условиях открытости и транспарентности.

    «В мониторинге за выборами приняли участие 398 международных наблюдателей, из них 323 наблюдателя от 10 международных организаций и 76 наблюдателей из 31 страны. Отличительной особенностью прошедших выборов стало то, что они прошли по партийным спискам и в новых законодательных условиях. Также, впервые в нашей парламентской практике введена 30% квота в партийных списках для женщин и молодёжи до 29 лет с целью более активного их вовлечения в деятельность Парламента и местных представительных органов власти», - сказал Кайрат Кожамжаров.

    Выступая перед парламентариями ОБСЕ, сенатор подчеркнул, что Президент Казахстана отметил необходимость снизить порог для прохождения политических партий в Мажилис Парламента с семи до пяти процентов, а также призвал вернуть в избирательный бюллетень графу «против всех».


    Автор:

    Ринат Дусумов

    ОБСЕ Сенат
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