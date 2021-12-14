Сенаторы приняли участие в региональной консультативной встрече, организованной ЮНИСЕФ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Председателя Сената Парламента РК Аскар Шакиров и депутат Комитета по социально-культурному развитию и науке Динар Нукетаева приняли участие в региональной консультативной встрече стран Европы и Центральной Азии, организованной детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) «Парламентарии для детей: подведение итогов сотрудничества, прогресса и новых возможностей для продвижения и защиты прав детей и молодежи», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В своём приветственном слове вице-спикер Сената Аскар Шакиров отметил, что защита прав детей является одним из приоритетов модернизационной повестки Президента страны Касым-Жомарта Токаева.

«За годы Независимости Казахстаном ратифицированы 15 международных документов в сфере защиты прав детей, первым из которых стала Конвенция ООН о правах ребёнка. В стране успешно функционирует институт Уполномоченного по правам ребенка. С 2022 года в Казахстане будет внедрен Индекс благополучия детей, который предоставит возможность отслеживать эффективность национальной политики по улучшению положения детей», - отметил Аскар Шакиров.

О комплексной модели поддержки семей с детьми, выстраиваемой в Казахстане, в ходе встречи рассказала депутат Сената Динар Нукетаева. Она подчеркнула, что в течение 30 лет Независимости в Республике Казахстан этому направлению работы уделялось особое внимание.

«Меры соответствующей социальной защиты регулируются в рамках Закона «О государственных пособиях семьям, имеющим детей». В стране действует целостная система социальной поддержки, которая включает в себя социальную выплату по беременности и родам, пособию на рождение ребенка, уходу за ребенком до достижения им одного года и другие. В целом за период Независимости Республикой Казахстан было много сделано для того, чтобы жизнь наших детей, молодежи была более комфортной и безопасной», - подчеркнула Динар Нукетаева.

В ходе встречи была отмечена необходимость концентрации усилий на совместных законодательных инициативах, а также обмене опытом и лучшими практиками в законотворческой деятельности в странах Центральной Азии и Европы с участием международных экспертов и гражданского общества.



