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    Сенаторы приняли участие в миссии наблюдателей МПА СНГ и ПА ОБСЕ за выборами в Узбекистане

    23 Декабря 2019, 17:31

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Сенаторы Ерболат Мукаев и Гумар Дюсембаев приняли участие в составе миссии наблюдателей МПА СНГ и ПА ОБСЕ за выборами в Узбекистане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Наблюдатели от МПА СНГ из 38 человек, представляющих парламенты семи государств — участников МПА СНГ, провели мониторинг на выборах в Законодательную палату Олий Маджлиса Республики Узбекистан.

    В общей сложности наблюдатели от МПА СНГ посетили 3 окружные избирательные комиссии и 145 избирательных участков.

    По результатам мониторинга наблюдатели от МПА СНГ пришли к выводу, что избирательное законодательство Узбекистана обеспечило необходимые условия для проведения в стране демократических выборов и соблюдения прав всех участников избирательного процесса.

    В большинстве помещений для голосования, где проводился мониторинг, присутствовали доверенные лица кандидатов, наблюдатели от общественных организаций и политических партий, а также члены международных мониторинговых миссий. В беседе с наблюдателями от МПА СНГ они не высказали существенных замечаний к организации и проведению процедуры голосования.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    ОБСЕ СНГ Сенат Выборы Узбекистан
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