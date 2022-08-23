Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Сенаторы приняли участие в форуме женщин ШОС в Ташкенте

    23 Августа 2022, 22:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента РК Ляззат Сулеймен, Ляззат Калтаева и Дана Нуржигит приняли участие в общественных мероприятиях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Депутат Сената Парламента РК Дана Нуржигит приняла участие в первой конференции для педагогов в современном формате под названием «USTAZ QURULTAY 2022». Мероприятие собрало около 300 учителей и директоров школ из разных городов Казахстана и Узбекистана.

    Депутат говорила о необходимости актуализации подходов к образованию. Сенатор также рассказала о последних изменениях в законодательстве в сфере образования, а именно о вопросах информационной безопасности и защите прав детей. Дана Нуржигит подчеркнула необходимость активного участия педагогов в обсуждении всех социально значимых законопроектов.

    Также депутаты Сената Парламента Республики Казахстан Ляззат Сулеймен и Ляззат Калтаева приняли участие в форуме женщин Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте, на тему «Активизации роли женщин в общественно-политической жизни и участие их в принятии решений».

    Мероприятие направлено на развитие взаимодействия государств ШОС по обеспечению гендерного равенства, расширению прав и возможностей женщин, а также укреплению взаимодействия стран-членов форума по достижению приоритетов устойчивого развития.

    В своем выступлении на форуме сенатор Ляззат Сулеймен отметила, что Казахстан всегда был и остается приверженцем равноправия, подчеркнув, что в стране сформирована правовая и институциональная основа и достигнут определенный прогресс в области гендерного равенства и защиты прав женщин.

    Кроме того, депутат проинформировала коллег, что наша страна продолжает процесс дальнейшего совершенствования национального законодательства и правоприменительной практики по вопросам прав женщин и предотвращения дискриминации с учетом международных стандартов.

    «В нашем обществе с каждым годом все меньше споров и больше согласия о том, что женское участие в политике благотворно влияет на улучшение качества жизни, актуализацию политической повестки в сторону решения социальных вопросов защиты семьи и детей», - озвучила в ходе своего выступления сенатор Ляззат Сулеймен.

    В работе форума в составе казахстанской делегации также приняли участие заместитель руководителя Администрации Президента Казахстана Аида Балаева, депутат Мажилиса Парламента РК Алия Сапарова, автор казахстанской вакцины против COVID-19 Кунсулу Закарья, а также руководитель Ассоциации деловых женщин Казахстана Раушан Сарсенбаева.

    Фото: senate.parlam.kz

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Сенат
    Новости по теме
    Новости по теме
    Спикер Сената встретился с послом Королевства Саудовская Аравия
    Втрое сократилось количество предприятий по производству муки в Казахстане
    В Алматы международные эксперты обсудили вопросы преодоления современных вызовов
    Важность развития инфраструктуры и повышения благосостояния жителей Мангистауской области подчеркнули сенаторы
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
    5 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО