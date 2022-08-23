Сенаторы приняли участие в форуме женщин ШОС в Ташкенте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента РК Ляззат Сулеймен, Ляззат Калтаева и Дана Нуржигит приняли участие в общественных мероприятиях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Депутат Сената Парламента РК Дана Нуржигит приняла участие в первой конференции для педагогов в современном формате под названием «USTAZ QURULTAY 2022». Мероприятие собрало около 300 учителей и директоров школ из разных городов Казахстана и Узбекистана.

Депутат говорила о необходимости актуализации подходов к образованию. Сенатор также рассказала о последних изменениях в законодательстве в сфере образования, а именно о вопросах информационной безопасности и защите прав детей. Дана Нуржигит подчеркнула необходимость активного участия педагогов в обсуждении всех социально значимых законопроектов.

Также депутаты Сената Парламента Республики Казахстан Ляззат Сулеймен и Ляззат Калтаева приняли участие в форуме женщин Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте, на тему «Активизации роли женщин в общественно-политической жизни и участие их в принятии решений».

Мероприятие направлено на развитие взаимодействия государств ШОС по обеспечению гендерного равенства, расширению прав и возможностей женщин, а также укреплению взаимодействия стран-членов форума по достижению приоритетов устойчивого развития.

В своем выступлении на форуме сенатор Ляззат Сулеймен отметила, что Казахстан всегда был и остается приверженцем равноправия, подчеркнув, что в стране сформирована правовая и институциональная основа и достигнут определенный прогресс в области гендерного равенства и защиты прав женщин.

Кроме того, депутат проинформировала коллег, что наша страна продолжает процесс дальнейшего совершенствования национального законодательства и правоприменительной практики по вопросам прав женщин и предотвращения дискриминации с учетом международных стандартов.

«В нашем обществе с каждым годом все меньше споров и больше согласия о том, что женское участие в политике благотворно влияет на улучшение качества жизни, актуализацию политической повестки в сторону решения социальных вопросов защиты семьи и детей», - озвучила в ходе своего выступления сенатор Ляззат Сулеймен.

В работе форума в составе казахстанской делегации также приняли участие заместитель руководителя Администрации Президента Казахстана Аида Балаева, депутат Мажилиса Парламента РК Алия Сапарова, автор казахстанской вакцины против COVID-19 Кунсулу Закарья, а также руководитель Ассоциации деловых женщин Казахстана Раушан Сарсенбаева.

Фото: senate.parlam.kz