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    Сенаторы посетили Толебийский район

    19 Июля 2023, 10:24

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента Республики Казахстан Али Бектаев, Мурат Кадырбек и Алишер Сатвалдиев в ходе выезда в регион посетили Толебийский район Туркестанской области, где встретились с активом района и посетили ряд социально важных объектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената РК.

    В ходе встречи сенаторы дали разъяснения по принятым в стенах парламента законам, отметив, что они направлены на повышение благосостояния населения. Депутаты подчеркнули, что проводят встречи на территории области с целью ознакомления с состоянием районов, показателями социально-экономического развития, проблемами регионов и жизнедеятельности населения.

    В свою очередь местные жители подняли ряд вопросов касательно сфер инфраструктуры, образования и здравоохранения. Депутаты подчеркнули важность поднятых вопросов и отметили, что они будут способствовать их поэтапному решению.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Туркестанская область Сенат Регионы Казахстана
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