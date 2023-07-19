Сенаторы посетили Толебийский район

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента Республики Казахстан Али Бектаев, Мурат Кадырбек и Алишер Сатвалдиев в ходе выезда в регион посетили Толебийский район Туркестанской области, где встретились с активом района и посетили ряд социально важных объектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената РК.

В ходе встречи сенаторы дали разъяснения по принятым в стенах парламента законам, отметив, что они направлены на повышение благосостояния населения. Депутаты подчеркнули, что проводят встречи на территории области с целью ознакомления с состоянием районов, показателями социально-экономического развития, проблемами регионов и жизнедеятельности населения.

В свою очередь местные жители подняли ряд вопросов касательно сфер инфраструктуры, образования и здравоохранения. Депутаты подчеркнули важность поднятых вопросов и отметили, что они будут способствовать их поэтапному решению.