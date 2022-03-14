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    Сенаторы посетили столичные колледжи

    14 Марта 2022, 22:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты комитета Сената по социально-культурному развитию и науке Бакытжан Жумагулов, Айгуль Капбарова, Акмарал Альнзарова и Динар Нукетаева посетили столичные колледжи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    В рамках поручений Главы государства, данных 11 января текущего года в Парламенте и подготовки к круглому столу на тему «Качественное образование – залог успешного будущего нации», депутаты изучают уровень развития средне специального образования в стране.

    Так, посещая «Высший колледж Astana polytechnic» и «Строительно-технический колледж», сенаторы ознакомились с учебным процессом и состоянием материально-технической базы учреждений.

    Кроме того, парламентариям рассказали о работе производственного обучения по дуальной системе, а также о последующем трудоустройстве выпускников колледжей.

    «Сегодня колледжи совместно с работодателями самостоятельно определяют содержание образовательных программ, ориентированных на профстандарты и сроки обучения. Образовательное учреждение участвует в разработке рабочих учебных планов и учебных программ организации ТиПО. Работая в тесном контакте с будущим работодателем, учебное заведение уже в ходе обучения учитывает производственные требования, которые предъявляет к своим потенциальным кадрам предприятие. Сенаторы, в свою очередь, готовы оказать законодательную поддержку инициативам Правительства и обсуждать новые механизмы по улучшению данной сферы», - сказал Бакытжан Жумагулов.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Образование Сенат
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