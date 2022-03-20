Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Сенаторы посетили СЭЗ в городе Актау

    20 Марта 2022, 16:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента Республики Казахстан Серикбай Трумов, Суюндик Алдашев и Бактыбай Шелпеков ознакомились с деятельностью объектов - участников специальной экономической зоны, расположенной вблизи города Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    В ходе встречи депутаты получили ответы на ряд важных вопросов по деятельности СЭЗ «Морпорт Актау», обсудили такие проблемные моменты, как обеспечение инфраструктуры субзон, продление срока функционирования СЭЗ и рациональное использование земельных участков.

    Затем сенаторы ознакомились с ходом строительства центральной больницы в Мунайлинском районе. В ходе посещения депутаты отметили, что объект необходим району и в связи с этим важно ускорить темпы строительства.

    Кроме того, сенаторы ознакомились с ходом организации работ по реконструкции подземного газопровода в сельском округе Кызылтобе Мунайлинского района. Для этого раннее из республиканского бюджета были выделены соответствующие средства и в настоящее время организуется конкурс на определение подрядной организации.

    Кроме того, депутаты ознакомились с работой опреснительной мембраны в селе Баянды Мунайлинского района. Запущенный в феврале прошлого года проект призван решить проблему с дефицитом воды в Мунайлинском районе. За летний период эта установка опресняла до 4 000 кубометров питьевой воды в сутки, обеспечив село Баянды питьевой водой. Зимой из-за достаточного объема питьевой воды работа мембраны прекратилась.

    На встрече с жителями региона сенаторы также остановились на ключевых направлениях Послания Президента и отметили, что все поднимаемые в рамках поездки волнующие население вопросы будут под пристальным контролем Сената.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Сенат Мангистауская область Регионы Казахстана
    Новости по теме
    Новости по теме
    Министр финансов РК доложил об исполнении республиканского бюджета за 2022 год на заседании Парламента РК
    Какую продукцию экспортирует Казахстан из Германии
    Казахстан может стабильно обеспечивать экономику Германии энергией и необходимым сырьем – Президент РК
    Компания Visa запустила конкурс «Бизнес-трамплин» для малого бизнеса
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
    5 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО