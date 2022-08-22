Сенаторы посетили ряд объектов в Жамбылской и Туркестанской областях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК продолжают поездки по регионам, передает МИА «Казинформ».

Депутат Сената Парламента Республики Казахстан Бекболат Орынбеков в ходе рабочей поездки в Жамбылскую область посетил Шуский район, где ознакомился с работой ряда объектов. Сенатор посетил специальную экономическую зону «Таразский химический парк» и ознакомился с реализуемыми проектами СЭЗ.

«Для предупреждения стагнации работы экономической зоны, необходимо уделить внимание открытию производственных центров и по другим направлениям, помимо химического», - отметил Бекболат Орынбеков.

Парламентарий также ознакомился с ходом строительства межрайонного детского реабилитационного центра и школы имени Аль-Фараби.

Также депутаты Сената Парламента РК Али Бектаев и Алимжан Куртаев ознакомились с деятельностью фермерских хозяйств Казыгуртского района Туркестанской области. Парламентариям продемонстрировали ход сбора урожая яблок в производственном кооперативе «Бірлік».

Фермеры рассказали сенаторам о том, что за последние 10 лет площадь яблоневых садов превысила 604 гектара. В производственном кооперативе работают сотни жителей района. На сегодняшний день собрано более 500 тонн яблок, которые экспортируются в соседние страны. Это производство показывает важность диверсификации сельского хозяйства.

Кроме того, депутаты встретились с предпринимателями района и главами крестьянских хозяйств. В ходе встречи участники обменялись мнениями об уровне социально-экономического развития страны. Сенаторы рассказали о проводимой в Парламенте работе, а также о политических реформах, инициированных Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.

«Интенсивное садоводство приносит в 1,5-3 раза больше прибыли, чем зерновое и хлопковое хозяйство на гектар. Это очень важно для сельских жителей. В связи с этим, профильным ведомствам необходимо больше поддерживать данную сферу путем внедрения соответствующей техники, в том числе теплосберегающих технологий», - сказал сенатор Али Бектаев.



