Сенаторы посетили область Жетысу

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента РК Нурторе Жусип, Галиаскар Сарыбаев, Амангельды Толамисов, Геннадий Шиповских, Султан Дюсембинов и Закиржан Кузиев в ходе визита в регион встретились с акимом области Жетысу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

В ходе встречи глава региона рассказал народным избранникам о социально-экономическом развитии области, особое внимание уделив проблемным вопросам.

Так глава региона просил поддержать в вопросе финансирования строительства логистики и реализации проектов по газоснабжению. Депутатам доложили и о проблеме удорожания проектов.

В свою очередь сенаторы остановились на разъяснении ряда законопроектов, а также рассказали о планируемых изменениях, в том числе в законе о госзакупках.

В целом в рамках встречи состоялся открытый диалог по широкому кругу вопросов развития региона, в том числе обсуждались возможности увеличения объемов господдержки сферы сельского хозяйства с целью обеспечения продбезопасности, включая субсидирование, реализация инвестиционных проектов в сфере АПК, решение проблемы нехватки пастбищ.