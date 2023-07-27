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    Сенаторы посетили область Жетысу

    27 Июля 2023, 11:03

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента РК Нурторе Жусип, Галиаскар Сарыбаев, Амангельды Толамисов, Геннадий Шиповских, Султан Дюсембинов и Закиржан Кузиев в ходе визита в регион встретились с акимом области Жетысу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    В ходе встречи глава региона рассказал народным избранникам о социально-экономическом развитии области, особое внимание уделив проблемным вопросам.

    Так глава региона просил поддержать в вопросе финансирования строительства логистики и реализации проектов по газоснабжению. Депутатам доложили и о проблеме удорожания проектов.

    В свою очередь сенаторы остановились на разъяснении ряда законопроектов, а также рассказали о планируемых изменениях, в том числе в законе о госзакупках.

    В целом в рамках встречи состоялся открытый диалог по широкому кругу вопросов развития региона, в том числе обсуждались возможности увеличения объемов господдержки сферы сельского хозяйства с целью обеспечения продбезопасности, включая субсидирование, реализация инвестиционных проектов в сфере АПК, решение проблемы нехватки пастбищ.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Сенат Экономика Жетысуская область
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