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    Сенаторы посетили коммунальные предприятия области Жетысу

    28 Июля 2023, 21:11

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента РК Галиаскар Сарыбаев и Амангельды Толамисов прибыли в область Жетысу, где посетили ряд коммунальных предприятий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Сенаторы в городе Текели ознакомились с процессом строительства сетей инженерного водоснабжения, в Каратальском районе - работой предприятия очистных сооружений и в городе Талдыкорган - с ходом подготовки к отопительному сезону на котельной «Баскуат».

    В ходе встреч депутаты отметили, что вопросы качественного и своевременного выполнения работ по обеспечению населения коммунальными услугами и подготовки к отопительному сезону должны быть на постоянном контроле местных исполнительных органов.

    Кроме того, парламентарии встретились с представителями правоохранительных органов области Жетысу. Участники встречи обсудили вопросы охраны общественного порядка, проведения следственных действий в электронном формате, материально-технического оснащения и социального обеспечения сотрудников органов.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    ЖКХ Сенат Регионы Казахстана Жетысуская область
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