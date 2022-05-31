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    Сенаторы посетили Карагандинский технический университет

    31 Мая 2022, 16:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента Республики Казахстан Ерик Султанов и Алимжан Куртаев в ходе своей рабочей поездки в Карагандинскую область встретились с профессорско-преподавательским составом Карагандинского технического университета им. А. Сагинова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    В ходе встречи депутаты рассказали об основных изменениях в Конституцию, которые сейчас широко обсуждаются в казахстанском обществе.

    «Изменения в Конституцию непосредственно отражают запрос казахстанского общества на демократизацию политической системы и обеспечение возможности влиять на государственные решения. Призываю всех проявить гражданское участие и принять активное участие в референдуме 5 июня, все вместе мы сможем поддержать конституционные реформы. Мы верим, что большая часть населения, а особенно молодежь - придут на избирательные участки, чтобы высказать своё мнение по предлагаемым поправкам», - подчеркнул в своей речи Ерик Султанов.

    Сенатор Алимжан Куртаев подробно проинформировал профессорско-преподавательский состав о вносимых изменениях в Основной Закон страны. В их числе изменения, касающиеся выборов в районные и областные маслихаты, порядка формирования Сената и Мажилиса Парламента РК, создания Конституционного суда, в который сможет обратиться любой гражданин страны.

    Также на встрече были обсуждены основные вопросы, поднятые на прошедших недавно в Сенате парламентских слушаниях по молодежной политике. Участники встречи обменялись мнениями по вопросам укрепления материально-технической базы объектов образования, трудоустройства выпускников технических университетов и повышения их квалификации.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Карагандинская область Регионы Казахстана Конституция Общество Караганда Референдум
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