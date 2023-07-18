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    Сенаторы посетили Центр сердца в Шымкенте

    18 Июля 2023, 16:00

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента РК Нурлан Бекназаров и Айгуль Капбарова прибыли в город Шымкент, где посетили Центр сердца. Организация является ведущей клиникой в южном регионе страны и функционирует более 20 лет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    В ходе встречи представители медицинского учреждения рассказали сенаторам о деятельности клиники и отметили, что потенциал отечественной медицины позволяет проводить трансплантацию почек, печени, сердца, легких, поджелудочной железы.

    Врачи акцентировали внимание на том, что дефицит доноров в Казахстане является препятствием для развития медицинских трансплантаций, спасения жизней, так как необходимо конструктивное и законодательное решение этого вопроса.

    Сенатор Айгуль Капбарова отметила, что дефицит доноров действительно является тревожной ситуацией и подчеркнула, что эти вопросы будут тщательно изучены в стенах Сената Парламента. А Нурлан Бекназаров отметил, что вопросы сферы медицины на особом контроле парламентариев.

    «Сенат Парламента уделяет особое внимание развитию сферы здравоохранения. С каждым годом при формировании республиканского бюджета мы следим за достаточным увеличением средств, выделяемых на здравоохранение. Государство проводит меры по усилению социальной защиты и поддержки медицинских работников. По поручению Главы государства ежегодно повышается заработная плата медицинских работников», - резюмировал сенатор Нурлан Бекназаров.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Сенат Здравоохранение Регионы Казахстана Шымкент
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