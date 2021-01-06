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    Сенаторы посетили Центр перинатологии и аграрный вуз в Алматы

    6 Января 2021, 14:09

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Вице-спикер Сената Нурлан Абдиров и депутаты Динар Нукетаева, Султанбек Макежанов, Нурторе Жусип, Султан Дюсембинов ознакомились с работой Центра перинатологии и детской кардиохирургии города Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

    На встрече с врачами центра сенаторы обсудили вопросы оснащения больницы для дальнейшего улучшения качества оказываемой помощи, нехватки кадров и повышения мотивации будущих врачей при выборе узких специальностей, таких как врач-неонатолог, детский аритмолог.

    «С начала этого года начнётся поэтапное увеличение зарплат всем медицинским работникам. Ранее Глава государства поручил поэтапно повышать зарплаты врачей и сотрудников санитарно-эпидемиологической службы до 2023 года до уровня в 2 раза выше средней заработной платы в экономике», - сказал Нурлан Абдиров.


    Кроме того, депутаты Сената посетили Казахский национальный аграрный исследовательский университет. Сенаторы вместе со специалистами аграрного сектора обсудили внедрение IT-технологий в сельскохозяйственное производство, использование научных инноваций в производстве, привлечение инвестиций и развитие подготовки квалифицированных специалистов в сельское хозяйство для реализации задач, поставленных Президентом.

    «Сенат провел парламентские слушания, посвящённые развитию сельских территорий и среднего, малого предпринимательства. На этих мероприятиях мы говорили о развитии сельской местности и бизнеса на селе. По итогам направлены рекомендации для Правительства, профильных министерств и Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Обсуждённые сегодня проблемные вопросы аграрного сектора мы будем также в дальнейшем прорабатывать», - отметил вице-спикер палаты.

    Сенаторы также приняли участие в церемонии открытия Института по работе с нидерландским университетом Вагенинген и референтной лаборатории молока и молочной продукции совместно с французским университетом Монпелье на базе аграрного института в городе Алматы. Создание таких инновационных центров позволит вести качественную подготовку отечественных специалистов и выполнять научные проекты.


    В ходе посещения объектов заместитель председателя Сената Нурлан Абдиров ознакомился с работой 49 исследовательских лабораторий по разным направлениям агропромышленного комплекса, а также с 18 международными проектами, внедряемыми в агросекторе страны.


    Автор:

    Алматы Образование Наука Вузы Сенат Здравоохранение Евросоюз
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