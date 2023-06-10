Сенаторы посещают соцобъекты для изучения проблем людей с инвалидностью

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутаты Комитета Сената по социально-культурному развитию и науке в рамках подготовки к круглому столу на тему «Актуальные проблемы граждан с ограниченными возможностями и пути их решения» посетили ряд социальных объектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената РК.

В ходе визита в Национальный центр детской реабилитации сенаторы ознакомились с инновационными проектами, достижениями и реабилитационными услугами, оказываемыми детям. Парламентарии также встретились с руководством центра и обсудили вопросы социально-педагогической реабилитации, инклюзивного образования и социальной адаптации.

Кроме того, сенаторы посетили «Центр социального обслуживания «Шарапат». Организация оказывает специальные-социальные услуги лицам с инвалидностью. В ходе визита парламентариям показали оздоровительные комнаты, кинозал и бассейн. Руководители Центра рассказали сенаторам о достижениях и имеющихся проблемах.

Сенаторы отметили, что итоги этих визитов будут широко обсуждены не только в ходе запланированного круглого стола, но и будут использоваться в законотворческой деятельности депутатов Сената.

Также сенаторы побывали на нескольких социальных объектах столицы, где ознакомились с состоянием инфраструктуры, предназначенной для лиц с инвалидностью.