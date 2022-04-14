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    Сенаторы получили 26 предложений по законопроекту о кибербуллинге

    14 Апреля 2022, 12:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Бейбит Исабаев сообщил о 26 полученных от общественности предложениях касательно законопроекта по защите детей от кибербуллинга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Член нашего комитета Динара Нукетаева говорила о том, что в ходе рассмотрения законопроекта рабочей группой, мы получили свыше 26 предложений, в том числе от представителей общественности и международных организаций. Все эти поправки напрямую связаны в том числе с требованием общества, гражданского сектора. Их мнение нами было учтено», - заверил Бейбит Исабаев в кулуарах Сената после пленарного заседания Палаты.

    По его словам, исключены все нормы, которые вызвали неоднозначную реакцию со стороны общества.

    Сенатор также разъяснил норму о наличии официального представителя интернет-ресурсов для взаимодействия с госорганами Казахстана.

    «Есть пункт о том, чтобы была договоренность с издателями, хозяевами современных интернет-ресурсов, которые находятся за пределами Казахстана, чтобы они определили официальных представителей. Но физическое присутствие этих официальных представителей на территории Казахстана необязательно. Самое главное – чтобы официальный представитель в любое время суток взаимодействовал с уполномоченным органом РК по вопросам соблюдения действующего законодательства РК, в том числе, по вопросам кибербуллинга в отношении детей», - заключил депутат.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Сенат Общество Кибербуллинг
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