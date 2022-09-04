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    Сенаторы перечислят однодневную зарплату в помощь пострадавшим от пожаров в Костанайской области

    4 Сентября 2022, 18:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенаторы перечислят однодневную заработную плату пострадавшим от пожаров в Костанайской области. Об этом на своей странице в Instagram сообщил председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, передает МИА «Казинформ».

    «Жители Костанайской области столкнулись с большой бедой. Пожары охватили территорию региона, значительно пострадали населенные пункты, лесной фонд и сельхозугодия. К сожалению, один человек погиб при пожаре. Приносим искренние соболезнования родным и близким погибшего.

    По поручению Главы государства создан специальный Оперативный штаб по ликвидации стихийного бедствия. Правительству поручено выделить необходимые средства для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, а также незамедлительно начать работы по строительству новых домов для потерявших жилье граждан.

    Сенаторы, избранные от Костанайской области, оказывают помощь в работе оперативного штаба. Кроме того, депутаты Сената перечислят пострадавшим однодневную заработную плату. В это сложное для жителей области время необходимо проявить единство нашего общества. Желаем всем пострадавшим выздоровления и надеемся на скорейшую нормализацию ситуации», - написал Маулен Ашимбаев.

    Ранее сообщалось, что в Костанайской области определили единый фонд для сбора денег пострадавшим от пожаров. Сегодня открылись пункты приема гумпомощи пострадавшим от пожара в Костанае, а также пункты приема помощи по регионам от партии «AMANAT». Костанайские заводы тоже окажут помощь в размере 100 млн тенге пострадавшим, а организаторы музыкального фестиваля перечислят в помощь людям 50 млн тенге.

    Пожар в Костанайской области тушат уже более суток. Площадь возгораний превысила 43 тыс. гектаров лесного фонда. На месте пожара создан оперативный штаб в 10 км от села Новонеженка в сторону села Казанбасы. С лесных массивов огонь перекинулся на жилой сектор в ряде близлежащих сел. 1841 человек эвакуировали . Для всех пострадавших от пожара граждан в регионе запущена горячая линия и организована работа психологов ДЧС. Сегодня пожары в жилых домах в селах Аманкарагай и Озерное локализовали . В МЧС также сообщили о 10 людях, которые получили травмы и ожоги при пожаре в области. Один человек погиб.

    Премьер-Министр РК заявил о том, что потерявшим жилье при пожарах в Костанайской области построят новые дома.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Костанайская область Происшествия Сенат Пожар Маулен Ашимбаев
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