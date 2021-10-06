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    Сенаторы ознакомились с работой Национального центра биотехнологий

    6 Октября 2021, 07:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках подготовки к Парламентским слушаниям на тему: «Актуальные проблемы и перспективы развития сельского хозяйства» и реализации Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» депутаты Комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий посетили Национальный центр биотехнологий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Депутаты Сената ознакомились с научно-исследовательской деятельностью Центра в области использования агробиотехнологий для повышения эффективности сельскохозяйственного производства.

    «Аграрная наука занимает очень важную роль в повышении конкурентоспособности аграрно-промышленного комплекса. Необходимо тесно интегрировать науку и сельскохозяйственные производства, а также обеспечивать качественные кадры в отрасли», - сказал председатель Комитета Али Бектаев.

    Сенаторов проинформировали о проводимых Центром фундаментальных и прикладных исследованиях в области биологии, биотехнологии, биологической безопасности и экологии, в том числе биотехнологии коллективного пользования, селекции растений, генетической инженерии растений, геномики растений и биоинформатики и других.

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    Наука Сенат Сельское хозяйство
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