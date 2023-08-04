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    Сенаторы ознакомились с ходом ремонтных работ автодороги Сарыозек-Коктал

    4 Августа 2023, 14:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента РК Галиаскар Сарыбаев и Амангельды Толамисов ознакомились с ходом проведения ремонтных работ на перевале Алтынемель в области Жетысу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    Представители АО «Казавтожол» и Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инновационного развития Республики Казахстан ознакомили депутатов с ходом проведения работ. Сенаторам рассказали, что общая протяженность участка автомобильной дороги составляет 185 км, в соответствии с графиком работы должны завершиться в текущем году.

    В свою очередь, депутаты отметили недостаточность рабочей силы и техники на данном объекте, а также высокий риск незавершения ремонта в указанные сроки.

    Кроме того, парламентарии обратили внимание заказчика и подрядчика на социальную значимость данного участка дороги в логистике области Жетысу, а также на повышение качества и своевременность проводимых работ по ремонту дороги.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Сенат Дороги Жетысуская область
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