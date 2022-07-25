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    Сенаторы ознакомились с ходом реконструкции стадиона в Шымкенте

    25 Июля 2022, 12:41

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В ходе визита в город Шымкент сенаторы Нурлан Бекназаров и Айгуль Капбарова посетили реконструируемый стадион «Металлург», где ознакомились с ходом проводимых работ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    На современном стадионе предусмотрено размещение административно-бытового корпуса, столовой, спортзалов для командных игр, спортивных тренажеров и игровых площадок.

    Согласно плану проекта, реконструкцию стадиона «Металлург» планируется завершить в декабре текущего года.

    «Прежде всего, мы повышаем доступность спорта, обеспечиваем массовое вовлечение населения в занятие спортом посредством проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, воспитываем здоровую, конкурентоспособную нацию», - сообщил Нурлан Бекназаров

    «Выражаю надежду, что после реконструкции стадион станет местом притяжения для шымкентцев, тем самым будет популяризирован активный здоровый образ жизни горожан», - сказала Айгуль Капбарова.

    Также сенаторы встретились с депутатами местного маслихата, где обсудили обращения, поступившие в Сенат от жителей Шымкента.


    Фото: senate.parlam.kz

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Сенат Шымкент
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