Сенаторы ознакомились с ходом подготовки к отопительному сезону в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента РК от Акмолинской области Нурлан Бекенов и Талгат Жунусов посетили Кокшетау, где ознакомились с процессом подготовки к отопительному сезону, а также посетили ряд объектов города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Парламентариев проинформировали о текущих проводимых ремонтных работах котельных, подготовки оборудования и тепловых сетей к предстоящему отопительному сезону. Сенаторов также ознакомили с ходом строительства учебно-воспитательного комплекса, расположенного по дороге в село Красный Яр.

Депутаты рассказали о совместной с госорганами проводимой работе, в том числе по развитию энергетической отрасли.