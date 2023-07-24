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    Сенаторы ознакомились с ходом подготовки к отопительному сезону в Кокшетау

    24 Июля 2023, 23:00

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента РК от Акмолинской области Нурлан Бекенов и Талгат Жунусов посетили Кокшетау, где ознакомились с процессом подготовки к отопительному сезону, а также посетили ряд объектов города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Парламентариев проинформировали о текущих проводимых ремонтных работах котельных, подготовки оборудования и тепловых сетей к предстоящему отопительному сезону. Сенаторов также ознакомили с ходом строительства учебно-воспитательного комплекса, расположенного по дороге в село Красный Яр.

    Депутаты рассказали о совместной с госорганами проводимой работе, в том числе по развитию энергетической отрасли.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Акмолинская область Сенат Регионы Казахстана Отопительный сезон Кокшетау
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