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    Сенаторы ознакомились с деятельностью соцобъектов в Жамбылской области

    19 Июля 2022, 16:59

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента Республики Казахстан Бекболат Орынбеков и Абдалы Нуралиев в ходе рабочей поездки посетили Жуалынский район Жамбылской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Сенаторы ознакомились с деятельностью крестьянских хозяйств «Бірлік» и «Бахыт», с работой ТОО «Гамбург» по строительству молочно-товарной фермы в селе Нурлыкент, а также посетили коктюбинскую среднюю школу №30, где проводится капитальный ремонт.

    Парламентарии акцентировали внимание на качественном проведении строительных работ.

    «Как нам всем известно, зима в Жуалынском районе суровая. Поэтому в ходе строительных работ необходимо продумать и замену труб системы отопления. Думаю, после того как со стороны государства будут выделены соответствующие средства на ремонт школы, необходимо сделать работу основательно и системно», - отметил Бекболат Орынбеков.

    Кроме того, сенатор Бекболат Орынбеков посетил город Тараз, где ознакомился с состоянием онкологической больницы, реабилитационного центра и работами по укреплению берегов реки Талас.

    Фото: senate.parlam.kz

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Жамбылская область Сенат
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